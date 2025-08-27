Milano celebra Jannacci con uno show indimenticabile

Milano – Paolo Jannacci ha descritto il concerto “Jannacciami!”, tenutosi agli Arcimboldi per celebrare il novantesimo compleanno di suo padre, Enzo Jannacci. L’evento, che ha trasmesso una forte energia tra il pubblico, ha portato alla decisione di trasmetterlo integralmente su RaiTre, superando l’idea iniziale di dividerlo in due serate.

Jannacci ha messo insieme ventiquattro brani e una decina di ospiti, lavorando per otto mesi. Tra le sue preoccupazioni iniziali, ha trovato un crescendo emozionante. Uno dei momenti chiave dello spettacolo è stato l’inizio, caratterizzato da una grande radio che riecheggiava la Phonola degli anni ’60. Questo ha dato il via alla serata, culminando con il suo brano “Giovanni telegrafista”.

Profitando della presenza di artisti come Nek, Ale & Franz, Paolo Rossi, Elio e Ornella Vanoni, la serata ha reso omaggio a Jannacci in modo intenso e variopinto. Un altro momento significativo è stato l’apertura del sipario per scoprire l’orchestra d’archi, che ha accompagnato alcune canzoni dedicate al padre.

In programma ci sono stati anche Diego Abatantuono, Cochi Ponzoni e Massimo Boldi; tuttavia, la loro esibizione non sarà visibile in TV per motivi di diritti. Si prevede una replica del concerto, il 12 gennaio, agli Arcimboldi, senza orchestra ma con l’intenzione di ampliare la band. Jannacci spera di riconfermare la partecipazione di molti ospiti e di aggiornare la scaletta con alcuni brani non eseguiti a giugno. Un artista che Jannacci vorrebbe avere sul palco è Roberto Vecchioni.