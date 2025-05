Milano: Bimbo di 3 anni cade dal balcone, è salvo!

Un bambino di tre anni è rimasto coinvolto in un incidente a Milano, precipitando dal balcone di un appartamento al secondo piano in via Costantino Baroni, nel quartiere Gratosoglio. Fortunatamente, il piccolo è in buone condizioni ed è fuori pericolo. Attualmente, si trova in osservazione presso l’ospedale di Niguarda, dove gli esami preliminari non hanno rivelato conseguenze gravi.

Il bambino, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe sfruttato un momento di distrazione dei genitori per arrampicarsi sul davanzale del balcone, perdendo poi l’equilibrio. I soccorsi sono intervenuti prontamente, trasportando il bimbo in elisoccorso all’ospedale, dove è stato portato cosciente. Le indagini sono affidate ai carabinieri, ma per ora si tratta di un incidente senza ulteriori implicazioni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com