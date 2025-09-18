Milano Bergamo: innovazioni per una mobilità sostenibile

L’aeroporto di Milano Bergamo sta investendo nella mobilità sostenibile, partecipando alla giornata di studi “Ali e Pedali: raggiungere l’aeroporto in bicicletta”, promossa da Fiab Italia. Questo evento ha messo a confronto diversi attori su come migliorare l’accessibilità degli aeroporti italiani alle biciclette. Milano Bergamo, in particolare, è il primo scalo europeo certificato “Bike Friendly”.

Elena Massoletti, responsabile Sacbo per la ciclabilità, ha presentato i progetti in corso per promuovere l’uso della bici, come il completamento di un anello ciclabile attorno all’aeroporto che si collegherà al servizio di Bike Room. Queste iniziative riflettono l’impegno dell’aeroporto nel diventare un hub multimodale, in vista dell’imminente attivazione di un collegamento ferroviario.

La certificazione “Gold Bike Friendly” è un riconoscimento dell’impegno della società nella riduzione delle emissioni di CO₂ attraverso l’uso della bicicletta. In continuità con un progetto pilota per le scuole, Sacbo ha ampliato l’invito a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Bergamo per sviluppare iniziative sulla sostenibilità, intercettando l’interesse dei giovani e promuovendo idee per migliorare la qualità della vita.

Durante la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, Sacbo ha lanciato ulteriori iniziative destinate a sensibilizzare i dipendenti del gruppo e a promuovere una cultura della mobilità responsabile.