Milano (Bergamo)-Biarritz: il volo diretto Ryanair

Prosegue il programma di nuove rotte di Ryanair nel Nord Italia: nei prossimi mesi verrà aggiunta la tratta Milano Bergamo-Biarritz. Ecco tutti i dettagli.

Ryanair non si ferma più: dopo aver annunciato cinque nuove rotte dal Trieste Airport, la compagnia irlandese si conferma sempre più presente nel Nord Italia con l’aggiunta di un’altra tratta. Dall’Aeroporto di Milano Bergamo sarà infatti possibile raggiungere Biarritz, elegante cittadina di mare situata sulla costa basca a sud-ovest della Francia. Andiamo a scoprire maggiori informazioni relative al volo: quando sarà attivo e in che giorni della settimana.

Volo Milano-Biarritz: da Bergamo partenze ogni lunedì e giovedì

Questa nuova destinazione sarà disponibile dal 3 giugno 2024, con voli programmati ogni lunedì e giovedì. Il collegamento, già disponibile per l’acquisto, offre anche un accesso conveniente alla regione basca della Spagna, includendo città come San Sebastian (quest’ultima tappa obbligata anche nel più articolato Cammino di Santiago).

La rotta per Biarritz porta il numero totale di destinazioni servite da Ryanair da Bergamo, dove sono stazionati 23 aerei, a 120. I voli per Biarritz saranno effettuati con i Boeing 737/800, che dispongono di 189 posti, o con i Boeing 737-8200, capaci di accogliere fino a 197 passeggeri. È possibile prenotare i voli direttamente in app oppure tramite il sito di Ryanair.

Tra l’altro la nuova tratta si unisce alle altre cinque recentemente annunciate da Michael O’Leary in una conferenza stampa a Milano: Beni Mellal, Sarajevo, Dubrovnik, Skiathos e Castellon.

In Italia aumentano le tratte aeree

Nel Bel Paese i collegamenti aerei stanno crescendo sensibilmente negli ultimi mesi. Basti pensare all’annuncio della ripresa del volo diretto Palermo-New York da parte di Neos Air e del collegamento Milano Malpensa-Tokyo, ma anche all’incremento significativo del traffico del Trieste Airport. L’aeroporto triestino sta assumendo sempre più una posizione di rilievo all’interno del panorama aeronautico italiano, dal momento che diventerà il nuovo hub di Ryanair.

Parallelamente a questo aumento delle tratte, si sta registrando purtroppo anche un incremento dei prezzi dei biglietti: ciò conferma la tendenza già osservata nel corso del 2023.