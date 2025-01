Milano, arrestato l’uomo di Messina Denaro al Nord: chi è?

Milano, 27 gennaio. Oggi è stato arrestato Paolo Aurelio Errante Parrino, considerato il referente del boss mafioso Matteo Messina Denaro al Nord Italia. Errante Parrino, ritenuto il “punto di riferimento del Mandamento di Castelvetrano nel Nord”, era tra oltre 150 indagati nell’inchiesta ‘Hydra’ della Dda di Milano. L’arresto è avvenuto mentre si recava all’ospedale di Magenta, dopo che dalla Cassazione era stato rigettato il suo ricorso e confermato un ordine di carcerazione.

Il 77enne aveva già subito una condanna a dieci anni per associazione per delinquere di tipo mafioso ed è considerato un uomo d’onore della famiglia di Castelvetrano, con funzioni di decisione e pianificazione delle attività illecite del gruppo. I pubblici ministeri dell’antimafia sostengono che Errante Parrino funzioni da collegamento tra il sistema mafioso lombardo e Messina Denaro, trasferendo comunicazioni cruciali per l’associazione.

Tuttavia, il giudice Tommaso Perna, nell’ottobre del 2023, non ha condiviso la valutazione della procura riguardo l’esistenza di un presunto “patto” tra mafia, ‘ndrangheta e camorra in Lombardia, respingendo 140 richieste di arresto e concedendo il carcere solo a 11 persone per reati diversi da quelli di associazione mafiosa. Per quanto riguarda Errante Parrino, il giudice ha negato l’arresto, ma la procura ha presentato ricorso, ottenendo un responso favorevole che è stato confermato dalla Cassazione il 24 gennaio. Altri ricorsi sono attesi per la settimana successiva, con già una decina di arresti eseguiti nei giorni precedenti.