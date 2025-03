Milano: Arrestato 24enne con cocaina in una spazzola e munizioni in un box

Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Milano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è avvenuta il 14 marzo, quando la Polizia di Stato ha notato movimenti sospetti in corso Sempione. Gli agenti della 6^ sezione della Squadra Mobile hanno osservato il giovane incontrare una donna e successivamente entrare in uno stabile. Dopo circa dieci minuti, hanno deciso di intervenire, trovandolo in possesso di 25 involucri di cocaina, nascosti in una spazzola adesiva, per un peso totale di 18 grammi, oltre a 665 euro in contanti.

Successivi accertamenti hanno portato gli agenti a un box in via Mola, utilizzato dal giovane. Durante una perquisizione, sono stati trovati e sequestrati circa 89 grammi di cocaina, 54 colpi di arma da fuoco, un bilancino di precisione, una bilancia e materiale per il confezionamento. L’operazione ha rivelato un sistema ben organizzato per il traffico di droga a Milano.

Il giovane arrestato sarà sottoposto a un processo, e le autorità continuano a monitorare la situazione per contrastare il narcotraffico nella città. La scoperta di tali sostanze e armi indica un potenziale rischio per la sicurezza pubblica e sottolinea l’importanza dell’azione della Polizia nel prevenire e reprimere queste attività illecite, dimostrando un impegno costante nel mantenere la legalità.