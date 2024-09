Milano, ansia per Bennacer. Morata può recuperare

Il 10 settembre 2024, si è sollevata preoccupazione riguardo alle condizioni di Ismaël Bennacer, il centrocampista algerino del Milan, che sta affrontando un serio infortunio al polpaccio. Nelle prossime ore, Bennacer sarà sottoposto a nuovi esami diagnostici, e le prime indicazioni suggeriscono che potrebbe rimanere fuori dai campi di gioco per diversi mesi, con un possibile rientro solo a dicembre. La situazione appare particolarmente grave, tanto che è stato fotografato in sedia a rotelle all’aeroporto di Algeri, un’immagine che testimonia l’entità dell’infortunio subito dall’ex giocatore dell’Empoli.

Nel frattempo, l’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, sta preparando la squadra per la prossima partita contro il Venezia, programmata per sabato sera. Anche altri giocatori sembrano essere in condizioni precarie, come Alvaro Morata, il cui stato di forma rimane incerto. L’attaccante spagnolo ha effettuato un allenamento personalizzato, ma la sua disponibilità per la sfida in terra lagunare è tuttora dubbiosa. Nonostante ciò, si respira un certo ottimismo riguardo alla sua eventuale presenza, anche solo in panchina.

La situazione è diversa per Malick Thiaw, il quale sembra avere poche possibilità di recupero per il match contro gli arancioneroverdi. Le ultimissime notizie da Milanello indicano che Fonseca potrebbe optare per un’importante rotazione della formazione, decidendo di lasciare in panchina giocatori chiave come Emerson Royal, Pulisic e Morata per dare spazio a Calabria, Chukwueze e Abraham dal primo minuto.

Le indecisioni e le assenze forzate a causa degli infortuni potrebbero influenzare notevolmente le scelte tattiche del tecnico. Il Milan si prepara a scendere in campo con una formazione rimaneggiata, ma con l’obiettivo di conquistare tre punti preziosi nella corsa al vertice della classifica.

In conclusione, la situazione di Bennacer rimane critica e la sua assenza si va ad aggiungere a quella di altri giocatori, costringendo l’allenatore a rivedere le proprie strategie in vista del difficile incontro contro il Venezia. La speranza è di poter contare al più presto su una squadra completa per affrontare le sfide future.