“Milano Angels” di Shiva in uscita il 7 settembre

Con un post su Instagram, Shiva ha annunciato la data di uscita del suo nuovo album, Milano Angels. Il sequel di Milano Demons del 2022 sarà disponibile da venerdì 7 settembre un’ora dopo la mezzanotte. Oltre al titolo, sono già stati pubblicati anche la copertina, che riprende quella di Milano Demons ma inverte i toni della palette, e la tracklist. Saranno diciotto le tracce del disco, con sei featuring, di cui due internazionali.

I feat di “Milano Angels”, il nuovo album di Shiva

Della nuova scena, Shiva ha scelto Tony Boy e Kid Yugi, da quasi trenta settimane in top 10 con I Nomi del Diavolo. Presenti anche Paky, Tedua e Geolier, molto vicini a Shiva nell’anno più tormentato della sua vita, e a sorpresa il veterano Mondo Marcio. Tra gli americani, il wonderkid milanese ha coinvolto i big NLE Choppa, nello stesso pezzo di Paky, e Lil Tjay.

Shiva in cover guarda dritto in camera con aria pensierosa, sognando di riprendersi la Milano che gli era stata tolta con l’arresto avvenuto l’anno scorso. Se in Milano Demons vediamo una piazza Duomo infuocata, ora scorgiamo nella nuvoletta sopra la testa di Shiva il centro direzionale di Milano appena dopo una tempesta. O forse appena prima. In ogni caso, il Santana Boy è pronto a lasciarsi il passato alle spalle e forse a ricominciare. Dopo la scarcerazione e gli arresti domiciliari, Shiva ha pubblicato tre singoli, tra cui First Day Out e Take 5, presenti nella tracklist del nuovo Milano Angels.

Milano Angels è il quarto album in studio del rapper di Corsico, dopo La Dolce Vita del 2021, Milano Demons del 2022 e Santana Season del 2023, e i due EP Routine del 2020 e Dark Love del 2022.