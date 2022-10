Milano, aggressione in centro commerciale: tre feriti gravi, un fermato

Tre persone sono rimaste gravemente ferite e sono in condizioni critiche dopo essere state aggredite a coltellate da un uomo in un centro commerciale di Assago, comune in provincia di Milano.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo armato di coltello sarebbe entrato nel centro commerciale e avrebbe cominciato a colpire i presenti ferendo 5 persone, due in modo più lieve. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, tre automediche e sei ambulanze. Presenti i carabinieri di Corsico.

Per l’aggressione è stato fermato un 46enne italiano.