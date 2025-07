Milan vs Liverpool: come seguire l’amichevole in diretta

Il Milan di Massimiliano Allegri continua la sua preparazione estiva con una nuova amichevole asiatica. Dopo il match contro l’Arsenal, in cui i rossoneri hanno ottenuto una vittoria ai rigori, è la volta del Liverpool, attuale Campione d’Inghilterra, che si trova a fronteggiare la drammatica perdita di Diogo Jota, scomparso recentemente.

In vista di questa sfida, Allegri sta sperimentando diverse soluzioni tattiche, inclusa una difesa a tre, e ha schierato il portiere Terracciano e il rientrante Saelemaekers. La squadra milanese sta operando anche sul mercato: il DS Tare e il suo staff sono al lavoro per completare la rosa, con l’obiettivo di aggiungere un esterno sinistro, un centrocampista e un attaccante entro le prossime settimane. Questi rinforzi sono cruciali in vista dell’esordio in Coppa Italia contro il Bari e dell’imminente inizio della stagione di Serie A 2025/2026.

Intanto, si attende anche il nuovo acquisto Modric, il quale non partecipa ancora alla tournee asiatica ma dovrebbe unirsi al gruppo nei giorni a venire. La partita contro il Liverpool rappresenta un’importante occasione di test per il Milan e sarà disponibile per i tifosi sia in televisione che in streaming, confermando l’interesse crescente attorno alla preparazione della squadra rossonera.