Milan vs Liverpool: amichevole di lusso in Asia e Pacifico

Il Milan si prepara a disputare la seconda amichevole della sua tournée estiva in Asia e Pacifico. Sabato 26 luglio, alle 13.30 ora italiana, i rossoneri affronteranno il Liverpool, campione d’Inghilterra in carica.

Alla vigilia della partita, il tecnico Massimiliano Allegri ha sottolineato l’importanza di questo incontro, considerato un test impegnativo. Ha dichiarato: “Domani giochiamo contro una squadra che ha vinto numerosi trofei. Dobbiamo migliorare rispetto alla gara con l’Arsenal, dove abbiamo mostrato solidità difensiva, ma non siamo riusciti a capitalizzare le occasioni create”. Allegri ha evidenziato come questo tour sia cruciale per cementare la squadra in vista dell’inizio del campionato di Serie A.

Sull’arrivo di Estupinan, il mister ha manifestato soddisfazione per il mercato fatto dalla dirigenza, evidenziando la necessità di aggiungere altri giocatori funzionali al gruppo attuale. Riguardo a Rafael Leao, Allegri ha confermato la sua buona prestazione nella partita contro l’Arsenal e l’importanza di continuare a lavorare per migliorare l’efficacia offensiva.

Parlando del pre-campionato, ha espresso il desiderio di formare un’unità compatta nel più breve tempo possibile, sottolineando la disponibilità dei giocatori al lavoro. Allegri ha anche avuto parole di ammirazione per Luka Modric, definendolo un esempio per tutti grazie alla sua tecnica e professionalità.

Infine, Allegri ha condiviso il suo passato a Hong Kong, dove ha bei ricordi e ha riconosciuto l’affetto dei tifosi del Milan, promettendo impegno per renderli fieri.