Il Milan pareggia 1-1 con l’Udinese nell’anticipo della 27esima giornata di Serie A e frena ancora in vetta alla classifica. I rossoneri salgono a 57 punti, con 3 lunghezze di vantaggio su Inter e Napoli. Il Diavolo ha giocato 2 gare in più dei nerazzurri e 1 in più rispetto ai partenopei.

L’Udinese, con 26 punti, prova a tenersi lontana dalla zona retrocessione. Il Milan sblocca il risultato al 29′ con Leao, che addomestica il cross di Tonali, si libera di un difensore con le maniere forti e insacca: 1-0. L’Udinese pareggia al 66′, quando Udogie risolve una mischia nell’area avversaria con un tocco ravvicinato: 1-1.