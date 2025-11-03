Milan trionfa sulla Roma in una serata di emozioni forti

Il Milan ha conquistato tre punti d’oro battendo la Roma in una partita carica di emozioni e tensione. Questa vittoria permette ai rossoneri di raggiungere Roma e Inter al secondo posto, regalando ai tifosi una serata da ricordare. I protagonisti del successo sono stati Leao e Maignan: il primo ha illuminato il gioco, mentre il portiere ha effettuato un’importante parata su un rigore di Dybala nel finale.

Il Milan, reduce da tre pareggi nelle ultime quattro partite, ha trovato una vittoria che conferma le sue ambizioni. Dall’altra parte, la Roma ha avuto il controllo della partita nei primi 20 minuti, creando numerose occasioni senza però concretizzarle. L’errore dal dischetto aumenta i rimpianti per i giallorossi, anche se nella ripresa il Milan ha avuto diverse occasioni per chiudere il match.

Allegri ha affrontato l’incontro con diverse emergenze e ha schierato Nkunku al fianco di Leao. Gasperini ha scelto di utilizzare Soulè e Dybala in ruoli più liberi. Entrambi gli allenatori hanno dovuto fare i conti con le difficoltà degli attaccanti nel trovare la rete. Dopo un avvio favorevole per la Roma, il Milan si è svegliato e ha colpito alla prima vera opportunità: Leao ha servito Pavlovic per il gol del vantaggio.

Nonostante le chance mancate da Fofana per raddoppiare, il Milan ha mostrato un gioco più incisivo. La Roma, in difficoltà, ha subito gli attacchi rossoneri ma ha anche avuto un’opportunità con una punizione di Pellegrini. Maignan, però, ha parato il rigore di Dybala, chiudendo così le speranze della Roma e facendo esplodere di gioia i tifosi milanisti.