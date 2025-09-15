Milan trionfa su Bologna, Roma e Lazio inciampano in A

Il Milan conquista una vittoria importante, battendo il Bologna con un gol di Luka Modric. I rossoneri, dopo aver colpito ben quattro pali, tornano alla vittoria dopo una sconfitta all’esordio, mantenendo vive le speranze di title race insieme a Napoli e Juventus. Nel frattempo, il Torino supera la Roma con un 1-0, mentre la Lazio perde in casa del Sassuolo.
A San Siro, il Milan inizia forte, ma trova solo legni. Nel secondo tempo, Modric segna con un tiro preciso al 61′, portando il punteggio sull’1-0. L’allenatore Allegri, però, viene espulso nel finale dopo un episodio contestato sul rigore. L’incontro termina con un Milan che ha dimostrato carattere, nonostante un infortunio a Maignan.
La Roma, nel match contro il Torino, fatica nella fase offensiva nonostante il predominio nel possesso palla. Una rete di Simeone al 59′ regala ai granata i primi tre punti della stagione, interrompendo il buon inizio della squadra giallorossa, che mostra difficoltà nella concretizzazione delle azioni.
La Lazio, infine, crolla al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Dopo un primo tempo deludente, Fadera segna il gol decisivo al 70′, concedendo alla squadra di casa i primi punti. La Lazio, ferma a tre punti, evidenzia un avvio di stagione difficile, mentre il suo vice allenatore, Ianni, riconosce la mancanza di coraggio nella prestazione.