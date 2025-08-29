Milan trionfa a Lecce: prima vittoria in campionato

Il Milan ha ottenuto una vittoria importante contro il Lecce, dopo una settimana difficile segnata da una sconfitta contro la Cremonese. La squadra di Allegri ha chiuso la partita con un risultato di 2-0, grazie alle reti di Loftus-Cheek e Pulisic nel secondo tempo.

Il match è iniziato con il Milan in attacco, ma due reti di Gabbia e Gimenez sono state annullate per falli e fuorigioco. Nonostante ciò, il Lecce ha mostrato una buona prestazione, resistere per oltre un’ora prima di cedere.

L’allenatore del Lecce, Di Francesco, ha commentato la partita, evidenziando come la squadra abbia sofferto all’inizio, ma sia migliorata alla fine del primo tempo. Ha sottolineato l’importanza di non commettere ingenuità contro squadre di alto livello e ha menzionato un infortunio subito dal giocatore Camarda, il quale ha dovuto abbandonare il campo per una botta alla testa.

Dall’altra parte, Allegri ha evidenziato l’importanza di vincere sul campo e ha parlato dell’ultimo acquisto del Milan, Nkunku, che dovrebbe incrementare la qualità della squadra. Ha confermato che i ragazzi devono migliorare in fase difensiva e ritrovare la sicurezza.

Pulisic e Loftus-Cheek hanno espresso la loro soddisfazione per la prestazione, con Pulisic che ha indicato il Lecce come una delle sue vittime preferite. Loftus-Cheek, esultando per il suo gol, ha affermato di voler contribuire positivamente alla stagione.