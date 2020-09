MILANO – “Il mio sogno che avevo fin da bambino si è avverato”. Giocare nella squadra per cui si è sempre fatto il tifo. Un privilegio per pochi: tra questi Sandro Tonali che ha raccontato ai canali ufficiali del Milan le sue emozioni dopo la firma con la società rossonera.

“Gattuso mi ha detto spacca tutto”

Felicità, orgoglio e il desiderio di bambino che si realizza perché già da piccolo vestiva la maglia del Milan come testimonia la foto pubblicata su Instagram dall’ormai ex centrocampista del Brescia: “Ho deciso di postare quella foto perché mi sembrava perfetta, descriveva il momento in cui avevo lasciato i colori rossoneri per intraprendere un nuovo percorso e ora ritorno in questa squadra. E’ un segno”. Tonali vestirà la maglia numero 8, quella che fu di Gennaro Gattuso. Il neo mediano rossonero svela il contenuto della telefonata con l’attuale tecnico del Napoli: “L’ho scelta perché ha un significato sia come ruolo di centrocampista che come centrocampista del Milan. L’ha vestita un giocatore che ha fatto la storia del Milan come Gattuso. L’ho chiamato e lui mi ha risposto da mister dicendomi che non dovevo neanche chiederla, che dovevo prenderla e spaccare tutto”.





“Ibra non sbaglia mai…”

Per Tonali subito allenamento agli ordini di Pioli. Ritroverà gli amici di Nazionale come Donnarumma, Calabria e Romagnoli: “Ho parlato con loro, sono miei amici, siamo stati bene insieme in Nazionale. Mi hanno dato tanti consigli, siamo pronti per quest’avventura. Lavorerò a testa bassa insieme ai mie compagni e darò il 100%. Insieme si può fare tutto, anche le cose impossibili e questo Milan ne è capace”. E poi c’è Ibrahimovic: “Sarà facile fare più assist quest’anno, lui non sbaglia mai…”.







