Milan, Thiaw in gruppo

Il Milan di Stefano Pioli è tornato al lavoro in vista del big match contro il Napoli di Walter Mazzarri, in calendario domenica 11 febbraio alle ore 20:45.

Nella giornata di oggi Thiaw

è tornato ad allenarsi in gruppo. Il difensore rossonero, però, avrà bisogno ancora di qualche giorno per tornare al meglio della condizione fisica, considerando che l’ultima volta che si è visto in campo è stato in occasione di Milan-Borussia Dortmund, ben 74 giorni fa.

Thiaw necessita ora di un periodo di riatletizzazione: per questo motivo è ipotizzabile una sua convocazione dalla gara di Europa League contro il Rennes, in programma giovedì 15 febbraio alle ore 21:00.

Fantacalcio.it per Adnkronos