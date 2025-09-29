Milan supera Napoli e Roma e conquista la vetta della classifica

Il Milan conquista la vetta della classifica superando il Napoli con un punteggio di 2-1. Con questa vittoria, i rossoneri raggiungono gli azzurri e la Roma a 12 punti, dimostrando le loro ambizioni.

Il match si svolge a San Siro e il Milan inizia subito con un ritmo intenso, mettendo in seria difficoltà il Napoli. Già al terzo minuto, Pulisic effettua un’azione veloce, liberando Saelemaekers che segna il primo gol. Nonostante i tentativi di risposta degli avversari, con Maignan che respinge i tiri di Gutierrez e McTominay, il Milan raddoppia alla mezz’ora. Pavlovic avanza, Fofana serve Pulisic che segna con un sinistro preciso.

Nella ripresa, il Napoli riapre la partita con una delle sue azioni tipiche. Un cross di Politano trova McTominay, ma la respinta di Maignan colpisce Estupinan, che viene espulso per aver ostacolato Di Lorenzo col braccio. Chiffi assegna un rigore: De Bruyne spiazza Maignan e segna, facendo esplodere il tifo azzurro.

Allegri decide di rinforzare la squadra, sostituendo Pulisic con Bartesaghi e poi inserendo Leao, tornato dopo un infortunio, per cercare contropiede. Conte, nel frattempo, effettua diversi cambi, miriando a dare freschezza alla sua squadra. Nel finale, è Neres a impegnare nuovamente Maignan, che con un intervento decisivo conserva il vantaggio per il Milan e assicura la vittoria.