Milan, si rivede in campo Leao

Arrivano ottime notizie per il Milan in vista dei prossimi impegni, in particolare il derby Champions in programma domani sera contro l’Inter.

Dopo l’allenamento di ieri che ha visto Leao impegnato solamente in palestra, oggi il portoghese è arrivato a Milanello per scaldare i motori in vista della semifinale europea contro i nerazzurri. Pioli ha dovuto fare a meno dell’attaccante per la prima parte di allenamento. Il portoghese ha svolto prima lavoro in palestra e poi si è rivisto sul terreno di gioco: per lui una seduta di lavoro personalizzato sul campo.

Sicuramente una notizia positiva rivederlo già in campo dopo l’infortunio, ma le sensazioni su una sua presenza domani restano comunque negative. Probabile Pioli punti ad averlo al massimo della condizione per il derby di ritorno in programma il 16 maggio.

Al suo posto pronto Saelemaekers, con Bennacer e Brahim Diaz che completeranno la trequarti in appoggio a Giroud.

Fantacalcio.it per Adnkronos