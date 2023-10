Milan, si fermano Pulisic e Kalulu

Ancora problemi di infortuni in casa Milan. Durante la sfida pareggiata a Napoli per 2-2, tre calciatori si sono dovuti fermare per problemi fisici: si tratta di Kalulu, Pulisic e Pellegrino (quest’ultimo entrato proprio al posto di Kalulu durante il primo tempo).

Il difensore francese è uscito dal campo, appunto, al 19′ della prima frazione per una contusione alla coscia sinistra. Un problema che potrebbe tenerlo fuori per le prossime settimane. Contrattura al flessore, invece, per Pulisic, sostituito all’intervallo (pare per precauzione ma se ne saprà di più nelle prossime ore). Mentre nel finale di gare si è fermato anche Pellegrino, uscito zoppicante per una distorsione alla caviglia negli ultimi minuti di gara.

Occhio quindi alle prossime ore: solo dopo gli esami strumentali si sapranno le loro reali condizioni e quali saranno i loro tempi di recupero. I fantallenatori restano in attesa, la prossima gara del Milan è in programma sabato 4 alle 20.45 contro l’Udinese.

Fantacalcio.it per Adnkronos