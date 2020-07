Addio a Ralf Rangnick, il Milan del futuro ripartirà dai milanisti. La conferma di Pioli significa la permanenza con lui di Paolo Maldini, rinvigorito dai risultati e dalle scelte di mercato (condivise con l’ex collega Zvonimir Boban) con Bennacer e Theo Hernandez arrivati tra i dubbi e oggi cardini di una squadra che per una sera ha staccato Napoli e Roma prendendosi il quinto posto in classifica. «Stefano è l’uomo giusto per guidare la squadra che vogliamo: di successo, giovane e affamata di vittorie», ha spiegato Maldini.





L’inversione di marcia su Rangnick, ieri confermato al Lipsia per la prossima stagione, è l’ennesima singolare decisione della proprietà, nata dal pentimento di Singer e del fondo Elliott: i risultati di Pioli hanno ricordato ai proprietari del club l’errore di un anno fa, quando lasciarono andare via Gattuso. Ma nella nota diramata in serata Gazidis ha spiegato che determinante è stato «lo spirito di squadra e unità d’intenti», anche più dei recenti risultati. Insomma, ha vinto la squadra, che si era schierata apertamente dalla parte dell’allenatore. A partire da Ibrahimovic, che con la svolta tedesca era destinato a salutare il Milan e oggi potrebbe restare. Ieri lo svedese a fine gara era sorpreso della notizia: «Ma è vero? Qui c’è una novità al giorno…». Come lui, anche i gioielli Bennacer, Kessié e Hernandez (richiestissimo dal Psg).





E Donnarumma (ieri 200 partite col Milan) ora può addirittura pensare al rinnovo. Il rinnovo più importante però è un altro, quello di Stefano Pioli: quando a ottobre il club rossonero ha esonerato Giampaolo, il nuovo allenatore aveva firmato fino al giugno del 2021, un gentlemen agreement però permetteva ai dirigenti di stracciare l’accordo al termine di questa stagione. Oggi invece l’accordo da 1,5 milioni annui è stato persino prolungato fino al 2022, il frutto dei 23 punti su 27 disponibili raccolti dopo il lockdown. Con la sua conferma, dettata dal campo, Rangnick non avrebbe di certo potuto svolgere la funzione che il Milan aveva deciso di affidargli, ossia quella di assoluto plenipotenziario: non solo la totale gestione tecnica, dal campo al calcio mercato.

Ma anche le scelte su preparazione, fisioterapisti e medici. Maldini avrebbe fatto le valigie, oggi invece si riafferma come la figura di riferimento dell’area sportiva, sempre più affidata ai “milanisti”. Concetto rafforzato dalla promozione dell’ex portiere Dida a preparatore dei portieri della Primavera.

In serata è anche arrivata la spiegazione dello stesso Rangnick: «Tenendo conto della buona evoluzione dei risultati sotto la guida di Pioli, io e il club abbiamo deciso insieme che non era il momento: non assumerò alcuna funzione al Milan».





