Report alla scoperta dei proprietari del Milan. La puntata in onda lunedì prossimo, alle 21.20 su Rai3, si aprirà con il reportage ‘I padroni di casa’ di Luca Chianca e la collaborazione di Alessia Marzi dedicato alla proprietà del Milan. “Chi è il vero proprietario del Milan? Se lo sono chiesto in tanti da quando Silvio Berlusconi l’ha venduto. Dopo la parabola misteriosa del cinese Mr Lì, oggi tutti parlano del Fondo Elliott ma in realtà – si legge nelle anticipazioni del programma – i titolari effettivi delle società lussemburghesi che controllano il Milan sono due consiglieri di amministrazione del club rossonero, Gianluca D’Avanzo e Salvatore Cerchione”.

