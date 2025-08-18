Milan punta su Vlahovic: trattativa in chiusura col Juventus

Il futuro di Dusan Vlahovic è incerto, con la chiusura del mercato in avvicinamento. L’attaccante serbo non è considerato parte del progetto della Juventus, e il suo contratto in scadenza lo rende un’opzione allettante per altre squadre. Tuttavia, il suo elevato ingaggio limita le possibilità di trasferimento. Tra le squadre interessate, il Milan si distingue per il suo interesse concreto, sostenuto dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che non sembra fidarsi di Santiago Gimenez per il reparto offensivo.

Il Milan ha effettivamente bisogno di un attaccante centrale. Allegri cerca un giocatore come Vlahovic, capace di garantire presenza in area e buone capacità tecniche per collaborare con i compagni. Oltre a Vlahovic, anche Rasmus Hojlund, centravanti del Manchester United ed ex Atalanta, è nel mirino dei dirigenti rossoneri. Il direttore sportivo Tare ha lasciato aperte entrambe le trattative, senza favorire una rispetto all’altra, mentre il club analizza con attenzione la situazione di Vlahovic.

È probabile che si arrivi agli ultimi giorni di mercato per fare un’offerta per l’attaccante, costringendo la Juventus a prendere una decisione. Se Vlahovic non dovesse trovare alternative, potrebbe essere costretto a rivedere le sue richieste per non rischiare di restare a lungo in panchina. La situazione è monitorata attentamente dal Milan, che spera in un’apertura da parte di una delle due parti nelle prossime settimane, facilitando così la riuscita della trattativa.