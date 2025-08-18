30.4 C
Roma
martedì – 19 Agosto 2025
Sport

Milan punta su Vlahovic: trattativa in chiusura col Juventus

Da StraNotizie
Milan punta su Vlahovic: trattativa in chiusura col Juventus

Il futuro di Dusan Vlahovic è incerto, con la chiusura del mercato in avvicinamento. L’attaccante serbo non è considerato parte del progetto della Juventus, e il suo contratto in scadenza lo rende un’opzione allettante per altre squadre. Tuttavia, il suo elevato ingaggio limita le possibilità di trasferimento. Tra le squadre interessate, il Milan si distingue per il suo interesse concreto, sostenuto dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che non sembra fidarsi di Santiago Gimenez per il reparto offensivo.

Il Milan ha effettivamente bisogno di un attaccante centrale. Allegri cerca un giocatore come Vlahovic, capace di garantire presenza in area e buone capacità tecniche per collaborare con i compagni. Oltre a Vlahovic, anche Rasmus Hojlund, centravanti del Manchester United ed ex Atalanta, è nel mirino dei dirigenti rossoneri. Il direttore sportivo Tare ha lasciato aperte entrambe le trattative, senza favorire una rispetto all’altra, mentre il club analizza con attenzione la situazione di Vlahovic.

È probabile che si arrivi agli ultimi giorni di mercato per fare un’offerta per l’attaccante, costringendo la Juventus a prendere una decisione. Se Vlahovic non dovesse trovare alternative, potrebbe essere costretto a rivedere le sue richieste per non rischiare di restare a lungo in panchina. La situazione è monitorata attentamente dal Milan, che spera in un’apertura da parte di una delle due parti nelle prossime settimane, facilitando così la riuscita della trattativa.

Articolo precedente
La vita di Sarah Bernhardt: mito e ribellione in Francia
Articolo successivo
Vertice a Washington: pace in Ucraina al centro del dibattito
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.