Milan-Psg oggi, dove vederla in tv e streaming: probabili formazioni

Il Milan ospita il Psg oggi, 7 novembre 2023, nel match in diretta tv alle 21 per la quarta giornata del Gruppo F di Champions League. I rossoneri, con 2 punti dopo 3 partite, hanno bisogno di un risultato positivo per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. La formazione allenata da Stefano Pioli è reduce dalla sconfitta casalinga con l’Udinese in campionato e sta vivendo un momento complicato. In Europa, i rossoneri sono a caccia della prima vittoria e devono ancora segnare il primo gol: in 270 minuti di Champions, nessuna rete all’attivo.

Per il Milan, si avvicina il momento chiave della stagione? “Sicuramente sì per la Champions League. Il campionato, invece, è molto lungo. Per la Champions è il primo bivio e vogliamo fare una prestazione all’altezza”, dice Pioli. “Voglio vedere in campo il Milan che conosco che sa mettere in campo le proprie idee, con coraggio e fiducia -aggiunge il tecnico-. L’ostacolo è grandissimo, il Psg può vincere la Champions League. Adesso è una squadra in tutto e per tutto con grandi giocatori, noi proveremo a giocarci le nostre carte”.

Milan-Psg, le probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

PSG (4-2-4): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, L. Hernandez; Ugarte, Zaire-Emery; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé, Vitinha. Allenatore: Luis Enrique.

La partita in tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5. Per gli abbonati, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252). In streaming sarà disponibile su Now, Mediaset Infinity+ e sull’app Sky Go.