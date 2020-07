MILANO – “Non saremmo contenti di finire settimi”. Stefano Pioli chiede al suo Milan un grande finale di stagione. Con l’entusiasmo ancora alto per aver battuto Lazio e Juventus, il tecnico rossonero ora guarda in alto: “Prima del Covid eravamo settimi e lo siamo ancora. L’unica preoccupazione che abbiamo è fare bene, non penso alle scelte, se il club ha già deciso o se dovrà ancora farlo. Sembra che abbiamo lavorato bene solo nel lockdown ma non è così, stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro iniziato a ottobre. Dobbiamo far di tutto per restare soddisfatti fino alla fine, noi e il club. Chi dovrà prendere le decisioni le prenderà”.





Il Napoli è una grande squadra

Il ciclo terribile del Milan si chiude con la visita al Napoli, rigenerato dalla gestione Gattuso: “Affrontiamo una gara difficilissima, il Napoli è una grande squadra, di qualità, con un tecnico che ha dato la giusta mentalità. Stanno bene ma vale anche per noi, per cui pensiamo a quello che possiamo fare e non a quello che avremmo potuto fare prima: i conti si fanno alla fine. Bisogna spingere fino al 2 agosto, la cosa che mi dà più soddisfazione è che i giocatori stanno pensando solo a dare il massimo. Guardarsi indietro è inutile, all’inizio non abbiamo avuto continuità, ma è una cosa intrinseca al fatto di aver lavorato poco assieme. Per costruire un modello di gioco serve tempo”.





Il valore dei singoli

Nella crescita del Milan, stanno recitando un grande ruolo Kessié e Bennacer: “Che il centrocampo sia un reparto molto importante è vero, le prestazioni di Kessié e Bennacer sono di ottimo livello. Saelemaekers? Per come stiamo giocando ho varie possibilità di scelta, valuterò di partita in partita in base alle mie richieste e alle caratteristiche dei giocatori”. Anche Leao rivendica spazio: “Il talento ce l’ha senz’altro, è innato. Ma va coltivato e va allenato, sono molto contento di quello che sta facendo. Sta dando un apporto importante alla squadra. Continuo a dire che non è importante il minutaggio ma la qualità del minutaggio. Continuando così Leao si toglierà delle soddisfazioni, arriverà presto il momento di giocare dall’inizio”, chiude il tecnico.







