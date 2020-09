Non c’è pubblico: “Calcio fatto per tifosi”

Crotone e Rio Ave: nel giro di quattro giorni due trasferte importantissime per il Milan, soprattutto quella in Portogallo di giovedì, decisiva per l’accesso in Europa League. Nonostante le assenze (Duarte e soprattutto Ibrahimovic positivi al covid), Pioli vuole continuare la striscia vincente: “Ci aspettano sette giorni importantissimi, dopo la sosta rifiateremo, ma sono tre partite importanti e le affronteremo con il giusto approccio”.

Dopo la vittoria sul Bologna, Pioli vuole il bis allo Scida, dove però non ci sarà il pubblico: “Avremmo trovato un ambiente molto caldo e festoso per il ritorno del Crotone in Serie A, però il calcio è fatto per i tifosi. Mi emoziono per dar loro un attimo di sollievo e felicità, il momento più importante della stagione sarà quando ci saranno di nuovo i tifosi sugli spalti”. Belle parole sul collega Stroppa: “E’ un allenatore che dà una precisa identità alla squadra, ha cambiato moduli nel tempo e le sue formazioni giocano sempre un bel calcio. Si è dimostrato un tecnico di livello”.

Scalpita ancora Colombo

Pesantissima l’assenza di Ibrahimovic, in quarantena dopo essere stato trovato positivo al covid. “L’ho sentito, si sta allenando a casa ed è sempre in contatto con i suoi compagni – dice Pioli -. La sua assenza pesa ma anche questa è un’opportunità di crescita. Dobbiamo ottenere dei risultati per far sì che, quando torni Zlatan, trovi una squadra ancora migliorata”. Al suo posto si candida il 18enne Colombo, in gol giovedì contro il BodoGlimt: “A differenza dei suoi 18 anni, Lorenzo è maturo e con la testa è dentro il gruppo. Io però sceglierò la formazione migliore”. Certa la presenza di Rebic: “E’ prima di tutto un attaccante. Poi per le posizioni che abbiamo trovato sta giocando a sinistra accentrando. Sa andare con i tempi giusti in profondità. Può fare anche la prima punta. È un giocatore forte che ci dà fisicità e quantità, può giocare entrambi ruoli senza togliere nulla alle sue potenzialità”. Chiusura su Donnarumma: “E’ un punto di riferimento, avere un portiere che sa leggere bene le situazioni è molto importante nel calcio odierno, lui sta crescendo in tante cose, anche in questo. La fascia di capitano lo inorgoglisce ed è scontato, credo che Gigio stia crescendo in tutte le situazioni, è maturo, positivo. Vederlo giocare da tanti anni ad alcuni fa dimenticare la sua età, ma sta crescendo ulteriormente”.