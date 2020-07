MILANO – Vietato fermarsi proprio adesso, sul più bello. E’ questo il monito di Stefano P





“Ibra un vincente, a Napoli non era contento”

Il tecnico subentrato a Marco Giampaolo approfondisce poi il concetto. “Sarebbe un errore partire da zero in ogni gara, abbiamo invece costruito un modo di stare in campo, una filosofia e una mentalità per come vogliamo fare le partite che ci ha portato a questi risultati. Partiamo con tutto ciò che di buono abbiamo avuto nelle gare precedenti. Siamo stati dentro le partite con concentrazione e volontà e dobbiamo proseguire con questo atteggiamento”, rimarca Pioli, prima di tornare sul gesto di rabbia di Zlatan Ibrahimovic, autentico leader di questo gruppo, quando domenica sera è stato sostituito a Napoli. “Zlatan è un vincente, l’altra sera è uscito giustamente non contento, anche perché in quel momento stavamo perdendo – le parole dell’allenatore rossonero per chiudere l’episodio -. Sia la squadra sia lui potevano fare meglio, ma è motivato e sereno per finire bene questo campionato. L’infortunio che ha avuto alla ripresa gli ha tolto un po’ di condizione, non può essere sempre brillante ogni tre giorni, deciderò domani mattina con chi cominciare la partita”.





“Donnarumma senza colpe, come cresce Hernandez”

Riguardo al testa a testa del ‘San Paolo’, il timoniere del Diavolo assolve anche Gianluigi Donnarumma per i due gol subiti contro i partenopei. “Una delle capacità più importanti è avere equilibrio, e Gigio ce l’ha. Non si esalta né si deprime. Anche se secondo me non ha responsabilità sui due gol di Napoli, e prima aveva fatto due parate eccezionali – ha notato l’allenatore – e il suo rendimento è altissimo quest’anno. Sono esperienze che lo aiuteranno a diventare ancora più forte, anche mentalmente. Sta avendo miglioramenti da grande giocatore e da persona di un certo spessore caratteriale”. Ci sono comunque anche altri singoli che stanno trascinando il Milan nella sua risalita, come Theo Hernandez in gol nell’ultima gara. “E’ sempre costante e a livello fisico cresce nel corso della partita. Le sue prestazioni diventano più importanti nel secondo tempo e migliora sempre più – il commento di Pioli -. A Napoli aveva un avversario importante come Callejon ed è stato molto attento, oltre al bel gol segnato. Ma ha fatto miglioramenti in fase difensiva. Se continua così diventerà tra i migliori al modo. Anche Leao è in crescita e sono contento per atteggiamento e minutaggio, pur essendo giovane. Ho tante soluzioni, ho giocatori che possono fare ruoli diversi”.

“Tante gare ravvicinate, serve giusta mentalità”

Tornando al Parma, l’allenatore dei milanesi ha parlato di come affronterà la squadra di D’aversa viste le tante partite ravvicinate. “Dovrò scegliere bene i giocatori viste le gare ravvicinate, ma questo non cambierà il nostro modo di giocare. Molto importante chi comincia e chi subentrerà viste le cinque sostituzioni. Una squadra dimostra di essere tale quando si trova in difficoltà. Si gioca con la testa più che col fisico – ha concluso Pioli – e domani dovremo avere la giusta mentalità”.







