MILANO – Congedarsi nel migliore dei modi dalla stagione 2019-2020, che nella seconda parte, dopo la sosta forzata per l’emergenza sanitaria da coronavirus, ha visto tornare il Milan tra le protagoniste del massimo campionato. Una rimonta significativa, con un bottino di 27 punti in 11 partite dal 22 giugno ad oggi, che ha riportato il Diavolo in sesta posizione, fino ad insidiare il quinto posto che valeva l’Europa League alla Roma. “Abbiamo fatto un 2020 eccellente ma dobbiamo consolidare la classifica con una vittoria e con una grande prestazione. Vogliamo fare bene anche se non potremo migliorare la nostra posizione. Il sesto posto l’anno prossimo non sarà il nostro obiettivo ma sarà comunque importante”. Parole e musica di Stefano Pioli nell’ultima conferenza stampa pre-partita, alla vigilia del match casalingo a San Siro contro il Cagliari.

Pioli: “Champions obiettivo prossima stagione”

“I giocatori dicono che il Milan è questo? Mi fido di loro. L’anno prossimo dobbiamo puntare alla Champions, questo è ciò a cui deve ambire il Milan – sottolinea l’allenatore rossonero che si è meritato la conferma a suon di risultati -. Abbiamo fatto trenta, dobbiamo fare trentuno e chiudere al meglio, stringendo i denti. Il Cagliari ha battuto la Juventus e non sarà facile. Abbiamo le giuste motivazioni, dobbiamo finire al meglio la stagione”. Contro i sardi guidati in panchina da Walter Zenga ci sarà “il miglior Milan, con Leao dall’inizio al posto dello squalificato Rebic”, assicura Pioli.





“Spero non sia ultima gara di Ibra con il Milan”

Inevitabile che il discorso si sposti poi al futuro. “Abbiamo lavorato tanto per trovare questa continuità e filosofia di gioco, dobbiamo consolidarla nella prossima stagione – afferma il tecnico emiliano davanti a taccuini e telecamere -. Creare una mentalità è l’aspetto più importante e lungo nel tempo, e ci siamo riusciti in tempi non eccessivi. Questa deve essere la base portante sulla quale cercheremo di crescere ancora in vista della prossima stagione. E spero anche io che quella di domani non sia l’ultima partita di Ibra con il Milan”. Anche perché un uomo leader come l’attaccante svedese può servire non poco alle ambizioni del club. “Dobbiamo lavorare per continuare a migliorare e a crescere. L’anno prossimo avremo obiettivi importanti da raggiungere, sia in campionato che in Europa. I giocatori si sono divertiti e questa è la cosa più importante. Quello che non abbiamo conquistato quest’anno dobbiamo conquistarlo l’anno prossimo. Il Milan deve lottare per tornare in Champions: abbiamo prestigio, gloria, storia, tifosi fantastici. Bisogna consolidare il lavoro fatto quest’anno, ma si ripartirà da zero: dovremo lavorare tanto e bene. E la continuità mentale deve essere il nostro filo conduttore. Il pubblico allo stadio? Me lo auguro, se siamo stati forti senza i nostri tifosi lo saremo di più con loro”.





“Peccato sia finita stagione, qui grande sintonia”

Con il gruppo Pioli ha instaurato un feeling così speciale che gli dispiacerà stare lontano da Milanello per un po’. “A me sì, dispiace sia finita la stagione, i ragazzi invece saranno contenti… Hanno messo a disposizione tutto ciò che avevano e avranno bisogno di riposare e staccare la spina per recuperare. Qui c’è grande sintonia tra di noi, c’è voglia di sacrificarsi e questo gratifica il nostro lavoro. Sono certo che ritroverò la stessa atmosfera quando riprenderemo. Si è creata una bella famiglia, la cena di ieri sera a Milanello lo dimostra. Pur avendo fatto tanto dobbiamo fare ancora meglio, il Milan deve lottare per le posizioni di vertice, dobbiamo crescere ancora. Tantissimi giocatori sono cresciuti. Sapevo di aver in mano una squadra di qualità. Serviva tempo per conoscerci e fiducia. Il gioco della squadra ha permesso ai singoli di crescere – conclude Pioli – ma anche viceversa”.







