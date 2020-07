REGGIO EMILIA – Vittoria, qualificazione in Europa e soprattutto rinnovo di contratto, quando l’addio a fine campionato sembrava ormai fatto. E’ la serata magica di Stefano Pioli che, oltre alla certezza di aver riportato il Milan in Europa, corona un periodo post-lockdown strepitoso con l’imminente firma fino al 2022. “Sono felice e orgoglioso della fiducia che ho ricevuto dal Milan. Voglio ringraziare tutti, compresi i nostri fan, che ci mancano molto allo stadio, ma con cui siamo sempre vicini e solidali”.





“Speravo di restare, possiamo crescere ancora”

Una storia che, risultati alla mano, non poteva finire: “Ci speravo e lo volevo fortemente perché sto bene con la squadra, con l’ambiente e con i tifosi – aggiunge l’attuale e futuro tecnico rossonero a Sky -. Come ho detto molte volte, il nostro futuro è oggi. Dobbiamo restare concentrati e determinati, essere uniti, essere una vera squadra. Siamo all’inizio di un percorso straordinario. Se continuiamo a lavorare in questo modo, cresceremo ancora e saremo sempre più competitivi”. Arrivano aneddoti sulla firma: “Era da un paio di giorni che sapevo di questa trattativa. Il club è sempre stato corretto con me, ha sempre detto che non c’era nulla di definitivo e che le scelte sarebbero state fatte a bocce ferme. Ho sempre pensato a chiudere bene questa stagione, senza pensare a cosa potesse succedere all’esterno”. Poi si toglie un sassolino dalla scarpa: “Non ho mai allenato dall’inizio un grande club e non ho mai vinto, su di me poteva esserci qualche perplessità, ma ho sempre sentito la fiducia. Resto perplesso quando leggo di un allenatore che non vince perché, se vengo chiamato per salvare una squadra, e a fine anno otteniamo la salvezza, anche quella è una vittoria”. Ultima battuta sul rapporto con Gazidis: “Ha avuto un colloquio individuale con me prima della partita col Genoa e mi aveva garantito che le scelte non erano state fatte e che la decisione sarebbe stata sul mio lavoro. Ho avuto un rapporto più continuo con Maldini e Massara, ma lo stesso Gazidis è venuto più spesso rispetto a prima e mi ha sempre manifestato le sue idee, poi di recente è arrivata la chiamata con cui mi hanno detto che intendevano confermarmi per le prossime stagioni”.





Maldini: “E’ l’uomo giusto per noi”

“Pioli è diventato il nostro allenatore in un momento molto difficile. Abbiamo sempre sostenuto che ci sarebbe voluto del tempo per vedere i risultati del suo lavoro e abbiamo avuto la conferma che la qualità e la professionalità pagano sempre. Stefano è l’uomo giusto per guidare la squadra che vogliamo: una squadra di successo, giovane e affamata di vittorie”. Lo ha dichiarato il direttore sportivo del Milan Paolo Maldini sul rinnovo di contratto di Stefano Pioli come allenatore fino al 2022. Con la conferma dell’attuale tecnico, cambiano gli scenari anche dell’ex storico capitano, che difficilmente a questo punto lascerà il club rossonero.

Gazidis: “Con Pioli calcio entusiasmante”

“Sono molto felice per questo accordo – le parole di Ivan Gazidis – Stefano ha dimostrato di essere in grado di offrire quella visione del calcio che pensiamo e vogliamo per il nostro club, un calcio entusiasmante, moderno e appassionato. Questa non è una decisione basata sulle recenti vittorie, ma sul modo in cui Stefano ha costruito spirito di squadra e unità di intenti, il modo in cui ha migliorato le prestazioni dei singoli giocatori e del collettivo, il modo in cui ha fatto sua la nostra visione, e su come trasferisce la sua personalità e i valori del nostro club”.

Ibrahimovic: “Futuro? Non so nulla”

Non solo Pioli e Maldini. La permanenza del tecnico potrebbe far restare a Milano anche Zlatan Ibrahimovic. Nell’immediato post-partita, l’attaccante svedese (ancora ignaro delle notizie dalla Germania) ha parlato del proprio futuro: “Nessuno mi ha detto niente e non mi aspetto altro. Ci sono cose che non possiamo controllare e mi sembra molto strano. La situazione e’ complicata”. Matematico il settimo posto, Ibrahimovic non si accontenta: “Vogliamo il quinto posto, accedere direttamente all’Europa League sarebbe meglio”.







