Milan, Pioli: "Contro l'Empoli serve il livello di Napoli"

“Serve lo stesso Milan visto a Napoli”. Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera alle 21 tra Milan ed Empoli, valida per la 29esima giornata di Serie A: “Contro l’Empoli domani a San Siro sarà determinante rimanere in tensione: le partite si vincono prima con gli atteggiamenti, la determinazione e poi con la qualità”.

Il tecnico del Milan ha ricordato quanto sia importante la continuità di risultati in questo momento della stagione: “Dobbiamo essere umili: il campionato è importante per noi e dobbiamo approfittare di questo turno casalingo”.

La vittoria al Maradona

Pioli è poi ritornato sulla prestazione e la vittoria al Maradona contro i partenopei: “Dobbiamo stare sul pezzo. Abbiamo fatto una vittoria importante a Napoli, ma ci deve servire per giocare a quel livello lì sempre. Bisogna pensare solo a domani”.

Su possibili cambi di formazione ha aggiunto: “La formazione sarà la migliore possibile secondo le mie idee. Poi si giocano tante partite, quindi sicuramente qualche cambio ci sarà”.

Questione San Siro

Infine sul tema stadio il tecnico rossonero si è espresso così: “San Siro ha fatto la storia del calcio italiano e del Milan. Ma non possiamo rimanere ancorati al passato se vogliamo migliorare il nostro futuro. All’estero sono migliorate le situazioni perché hanno affrontato queste dinamiche con tempismo e modernità”.