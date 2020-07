“Compattezza e lucidità per battere la Lazio”

– “Non pensiamo alle altre partite, siamo concentrati soltanto su quella contro la Lazio, è il miglior modo di prepararsi”. Dopo il deludente pari in rimonta con la Spal Stefano Pioli vuole affrontare nel migliore dei modi la prima sfida di un tour de force che contrapporrà il Milan anche a Juventus e Napoli: “La classifica è corta non solo davanti, ma anche dietro di noi – avverte il tecnico rossonero – Non dobbiamo perdere energie mentali. Ibrahimovic non so quanti minuti abbia nelle gambe, forse non lo sa neanche lui. La sua condizione crescerà partita dopo partita, a Ferrara è stato un buon allenamento. Spero di aumentargli il tempo di impiego”.

All’andata a San Siro finì 2-1 per la Lazio, una gara sempre particolare per Pioli che ha allenato i biancocelesti dal 2014 al 2016 portandoli in Champions League: “Siamo una squadra diversa dall’andata. Dovremo essere compatti, lucidi e leggere bene i vari momenti della partita. La Lazio è completa e si sta giocando lo scudetto, ma anche noi abbiamo fiducia nei nostri mezzi. Per quel che riguarda la mia esperienza a Roma, ci fu grande soddisfazione per il terzo posto, giocavamo un calcio spettacolare. Fu un’annata bella con un ambiente trasformato. Il rimpianto fu la finale di Coppa Italia persa con la Juve e il secondo anno deludente”.



“A Ferrara abbiamo sbagliato troppi gol”

Con la Lazio sarà un banco di prova importante anche per capire se il Milan avrà fatto tesoro del blackout del primo tempo con la Spal: “I ragazzi hanno la giusta mentalità per provare a comandare la partita, ma a Ferrara dovevamo segnare più gol. Questo miglioramento deve arrivare il prima possibile, incontreremo avversarie davvero forti e il margine di errore è davvero poco”.