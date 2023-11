Milan, Okafor infortunato

Le condizioni dell’attaccante, che non ci sarà sabato in campionato contro la Fiorentina

Piove sul bagnato in casa Milan. Mister Stefano Pioli ha perso per infortunio Noah Okafor, e ora è piena emergenza in attacco sabato in campionato contro la Fiorentina complice la squalifica di Giroud e l’assenza dell’altro infortunato Leao.

L’attaccante svizzero si è fermato nell’ultimo match della sua Nazionale disputato contro la Romania e avrebbe riportato una lesione al bicipite femorale destro, Okafor verrà poi rivalutato con nuovi accertamenti tra una settimana. Impossibile pensare quindi che Okafor sarà in campo sabato sera contro la Fiorentina e ipotizziamo possa tornare arruolabile dalla prima metà di dicembre ma chiaramente rimane monitorato quotidianamente dallo staff medico rossonero.

Fantacalcio.it per Adnkronos