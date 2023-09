Milan-Newcastle, tifoso inglese accoltellato a Milano

Agguato di 7 persone incappucciate ieri sera in via Segantini, all’angolo con via Gola, nella zona dei Navigli

Un tifoso del Newcastle, la formazione inglese che questa sera affronterà il Milan a San Siro per la sfida di Champions League, è stato accoltellato ieri sera in via Segantini, all’angolo con via Gola, nella zona dei Navigli di Milano.

L’uomo, di 58 anni, nato a Newcastle, era in compagnia di un amico, quando è stato raggiunto da sette persone, tutte incappucciate. Uno degli aggressori l’ha colpito con una coltellata alla schiena e due più superficiali al braccio destro. Il gruppo si è dileguato prima dell’arrivo della polizia.

Sul posto è intervenuto anche il 118, che ha trasportato il 58enne in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico, dove l’emergenza è stata mutata in rosso, dal momento che la ferita alla schiena è risultata profonda.

Al momento, tuttavia, il tifoso non è in pericolo di vita e a breve dovrebbe venire dimesso. Nel frattempo è stato sentito dagli agenti della Digos. Da quanto si apprende, gli agenti hanno iniziato ad analizzare i filmati delle telecamere presenti in zona, a caccia di qualche elemento che possa aiutare a identificare gli autori dell’agguato.

Il Newcastle ha dichiarato di essere “profondamente preoccupato” per la notizia: “Siamo profondamente preoccupati per le notizie secondo cui un tifoso è stato gravemente aggredito a Milano lunedì sera e stiamo collaborando con le autorità locali per comprendere le circostanze. I nostri pensieri sono rivolti al tifoso e alla sua famiglia e speriamo in una guarigione completa e rapida”.

Un portavoce della Polizia di Milano ha dichiarato all’agenzia PA: “L’incidente è avvenuto verso mezzanotte nel quartiere dei Navigli, popolato di bar. Una pattuglia della polizia si è accorta dell’incidente, che ha coinvolto sette o otto persone che indossavano felpe con cappuccio. Stiamo ancora cercando queste persone. Un tifoso del Newcastle, che ha 58 anni, ha riportato due ferite lievi alle braccia e una un po’ più profonda alla schiena. È stato ricoverato al Policlinico e dovrebbe essere dimesso nella giornata di oggi. La Digos, la sezione che si occupa dei tifosi del calcio, sta indagando, ma al momento non è chiaro se si tratti di calcio o altro perché non erano visibili stemmi”.