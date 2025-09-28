Milan-Napoli, sfida al Meazza per la vetta di classifica

Milan e Napoli si sfidano questa sera al Meazza, nella partita del posticipo della domenica. L’incontro avrà inizio alle 20.45 e sarà diretto dall’arbitro Daniele Chiffi, con assistenti Meli e Alassio e quarto uomo Marinelli. Al VAR ci sarà Marini, coadiuvato da Doveri.

Entrambe le squadre arrivano a questa sfida con stati d’animo molto diversi. Il Milan, con quattro vittorie consecutive e un atteggiamento rinvigorito, ha dimostrato di aver trovato una buona intesa in campo. Inoltre, ha realizzato un totale di nove gol senza subirne. L’allenatore Allegri potrà contare sul rientro di Leao, che partirà però dalla panchina. La prossima settimana, il Diavolo avrà un altro importante confronto contro la Juventus a Torino.

Dall’altra parte, il Napoli si presenta come capolista e a punteggio pieno. Tuttavia, l’ultima partita contro il Pisa ha sollevato interrogativi sulla solidità della squadra, specialmente per la fragilità difensiva mostrata nella parte finale dell’incontro. L’allenatore Conte dovrà affrontare numerose assenze in difesa, non potendo contare su Buongiorno, Rrahmani, Spinazzola e Olivera.

La partita sarà visibile su Dazn, anche in streaming, e per gli abbonati Sky è previsto il collegamento attraverso il canale 214. Inoltre, sarà disponibile la diretta testuale su Gazzetta.it.