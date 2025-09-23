20.3 C
Milan-Napoli: incertezza per Leao e Buongiorno in campo

Da StraNotizie
L’infortunio di Alessandro Buongiorno e l’incertezza riguardo all’impiego di Rafael Leao preoccupano sia il Milan che il Napoli.

Nel posticipo tra Napoli e Pisa, gli azzurri hanno ottenuto la vittoria, ma non senza difficoltà. Un aspetto preoccupante per il tecnico Antonio Conte si è manifestato all’80’: Buongiorno ha accusato un problema muscolare alla gamba sinistra, destando allerta tra lo staff medico e tecnico del Napoli.

Nelle prossime ore, ulteriori accertamenti evidenzieranno la gravità dell’infortunio. È importante sottolineare che il difensore, proveniente dal Torino, era recentemente tornato in campo dopo aver affrontato una pubalgia che aveva compromesso la sua preparazione estiva. A Castel Volturno, si spera che il giovane calciatore si sia fermato in tempo per evitare una lesione più grave, o che si tratti al massimo di un riacutizzarsi della pubalgia.

Il Milan, reduce da un incontro a Lecce, si concentra sul big match di domenica sera a San Siro, previsto per le 20:45, solo dopo il suo impegno di Coppa Italia. Allegri è in attesa di notizie sulle condizioni di Rafael Leao, mentre Conte rimane in apprensione per Buongiorno. Entrambi i giocatori rappresentano un’assenza significativa in una partita che va ben oltre la semplice conquista di tre punti.

Quella di domenica sera sarà una vetrina del calcio italiano, con Massimiliano Allegri contro Antonio Conte, due potenti figure del calcio che presentano approcci diversi al gioco. Resta da vedere se Leao e Buongiorno saranno parte di questo importante incontro, poiché la loro presenza potrebbe cambiare l’andamento della sfida.

