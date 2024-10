Milan-Napoli 0-2, gol di Lukaku e Kvaratskhelia: Conte scappa via

Il Napoli ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva, sconfiggendo il Milan 2-0 allo stadio ‘Meazza’ e consolidando il suo primo posto in Serie A con un vantaggio di sette punti sull’Inter. Le reti per gli azzurri sono state siglate da Lukaku al 5′ e Kvaratskhelia al 43′. La squadra di Antonio Conte ora conta 25 punti in classifica dopo dieci giornate, mentre l’Inter, che giocherà domani a Empoli, è seconda con 18 punti. D’altra parte, il Milan scivola a -11 dal Napoli ed è ottavo, a pari punti con il Torino.

Il match inizia con un Napoli audace, che cerca subito di sorprendere il Milan. Dopo tre minuti di gioco, un calcio di punizione veloce porta al primo pericolo con Kvaratskhelia che colpisce, ma Lukaku inavvertitamente blocca il tiro. Al 5′, Lukaku si rifà, sfruttando un passaggio verticale di Anguissa, supera la difesa milanista e batte Maignan, raggiungendo il suo 74° gol in Serie A. Il Milan risponde con alcune opportunità, ma Musah fallisce il pareggio al 18′, colpendo il palo con un tiro a giro. Al 20′, Chukwueze prova un sinistro, ma Meret respinge.

Il Napoli continua a spingersi in attacco, con un’azione e un tiro di McTominay al 30′ bloccato da Maignan. Prima della fine del primo tempo, Kvaratskhelia raddoppia al 43′, con un tiro dal limite che batte il portiere avversario. Nella ripresa, il Milan annulla un gol di Morata per fuorigioco. Il Napoli rischia poco e continua a mantenere il possesso.

Il secondo tempo vede il Napoli controbattere rapidamente, mentre Fonseca introduce Leao e Pulisic per cercare di ravvivare l’attacco rossonero. Nonostante i cambi, il Napoli riesce a mantenere il vantaggio. Mentre negli ultimi minuti, i partenopei inseriscono anche Simeone e Neres per rafforzare la difesa. Leao riesce a farsi vedere al 38′ con un tiro parato da Meret, ma Pulisic spreca un’altra opportunità al 40′.

Il match si conclude senza ulteriori occasioni per il Milan e il Napoli chiude bene la partita, conquistando tre punti importanti in trasferta.