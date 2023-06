Milan, Maldini e Massara via? Ipotesi rivoluzione

Il Milan verso la rivoluzione? Il club rossonero potrebbe cambiare pelle con l’ipotesi di addio di Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica, e di Frederic Massara, direttore sportivo. La società che fa capo a Gerry Cardinale e a RedBird potrebbe cambiare rotta con il divorzio dalla bandiera che ha guidato l’area tecnica nelle ultime stagioni. L’addio di Maldini e Massara maturerebbe per decisione della proprietà dopo un incontro che avrebbe evidenziato divergenze profonde sulla programmazione e sulla gestione tecnica. Nel club diventerebbe ancora più centrale la figura del Ceo Giorgio Furlani e non è escluso un nuovo ruolo per Geoffrey Moncada, attuale responsabile dello scouting.

Non sarebbe in discussione la posizione dell’allenatore Stefano Pioli, che ha portato la squadra al quinto posto in classifica e ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League grazie alla penalizzazione che ha privato la Juventus di un piazzamento tra le prime 4.