Milan, Maignan fuori fino a gennaio: salta Mondiali 2022

Mike Maignan, portiere del Milan, dovrà rimanere fermo fino a gennaio per l’infortunio muscolare al polpaccio e salterà i Mondiali di Qatar 2022, nei quali la Francia difende il titolo. L’infortunio “lo terrà fuori credo fino a gennaio”, dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli.

“Siamo molto dispiaciuti per il suo infortunio. E’ un giocatore importante e stava facendo di tutto per rientrare: abbiamo cercato di valutare tutte le possibilità, lui spingeva per rientrare prima e gli esami strumentali dicevano che era guarito già nella precedente settimana. Abbiamo fatto tutte le cose giuste, ma purtroppo non è lo stesso muscolo”, aggiunge.

I campioni d’Italia non possono ancora contare su Zlatan Ibrahimovic. “Zlatan in tutto quello che dice e che fa non è mai banale, è molto intelligente; sa come vogliamo giocare e come prepariamo le partite e si confronta con me. La sua è una presenza positiva”, dice Pioli. “Il suo recupero è ancora un po’ lungo, ci vorrà un po’ di tempo per rivederlo in campo; è bello, però, vederlo qui dentro Milanello: sta bene con i ragazzi”.