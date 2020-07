Il potere di Maldini

Il quinto posto, massimo obiettivo raggiungibile e unica strada rimasta per evitare i preliminari di Europa League, non dipende soltanto dal Milan, ma soprattutto dalla Roma. È in ogni caso già certo che non potrà essere migliorato il rendimento della passata stagione, quando Gattuso restò fino a pochi minuti dalla fine del campionato in corsa per la qualificazione alla Champions, persa per un solo punto in meno di Inter e Atalanta. Eppure una palpabile euforia si spande da Milanello a Genova, dove domani contro la Sampdoria l’ultima trasferta di campionato può consegnare a Pioli la certificazione tecnica del perché abbia respinto il contemporaneo assalto di Rangnick alla sua panchina e al ruolo di uomo mercato di Maldini: perché nel girone di ritorno, fino alla diciassettesima giornata, solo l’Atalanta di Gasperini ha fatto più punti. Ricordato che in verità l’assalto di Rangnick è stato respinto innanzitutto dalle incognite finanziarie della rivoluzione tedesca, va poi spiegato come l’euforia milanista abbia appunto una ragione contingente: la mancata diaspora sta unendo ancora di più chi pensava di doversene andare e invece può progettare il futuro, col placet del fondo americano Elliott.

I contratti di Maldini e Pioli, Donnarumma e Ibrahimovic raccontano benissimo la situazione. Quello di Maldini vale altri due anni e in questo momento ratifica il suo lavoro di direttore tecnico, in coppia con Boban incautamente licenziato a febbraio dal fondo della famiglia Singer: Hernandez e Bennacer, Rebic e Leao, Ibrahimovic e Saelemaekers e Kjaer, gli affari a poco a poco si sono rivelati tali e l’eroe della più lunga saga familiare del calcio italiano, se non mondiale, conta di potersi preparare con mandato ulteriormente rafforzato alla prima stagione da direttore tecnico e gestore del mercato (dopo le due stagioni in binomio prima con Leonardo e poi con Boban). Saltato Rangnick, Maldini promosso sul campo dovrebbe essere un dato di fatto. È in bilico la conferma del ds Massara, suo attuale braccio destro, ed è certa quella di Moncada, capo degli osservatori portato al Milan proprio da Maldini. Va invece valutato il ruolo di Almstadt, dirigente tedesco e braccio destro sportivo dell’ad Gazidis: gli equilibri all’interno della società sono sottili e rischiano facilmente di spezzarsi, come ha dimostrato il divorzio da Boban. Il contratto di Pioli, nei mesi scorsi difeso a più riprese da Maldini, è stato appena prolungato, decisione assunta direttamente da Gazidis e avallata da Gordon Singer: il ritocco allo stipendio colloca ora anche formalmente l’allenatore tra i primi della Serie A.

Donnarumma, Ibra e il gioco dei bonus

Ma sono i nuovi contratti di Ibrahimovic e Donnarumma quelli che più daranno l’indirizzo sportivo per la prossima stagione: in questo momento sono più attesi della sfida con la Sampdoria. È stata proficuamente avviata in queste ore la discussione col loro procuratore Raiola, dopo il blitz in elicottero dei due giocatori a Montecarlo, a casa dell’agente. A Raiola il portiere, fresco capitano dopo l’infortunio di Romagnoli, ha dato mandato di trattare in quanto simbolo della squadra: potrebbe giocare subito in Champions in un grande club dagli orizzonti europei, dal Psg alla Juventus, ma preferisce essere il simbolo del riscatto del Milan. Il centravanti veterano è più freddo nell’analisi delle prospettive personali e di squadra: si vede ancora leader in campo e fuori, né teme di dovere dimostrare di meritare il posto da titolare, clausola impossibile da inserire in un accordo. Ma Ibra sente di potere continuare a essere la guida di un gruppo giovane soltanto a patto che la squadra venga rafforzata subito per vincere, perché vivere lontano dalla famiglia, rimasta quest’anno in Svezia di rientro dagli Usa, è stato un sacrificio non sempre compensato dall’atmosfera a Casa Milan. Più che sull’entità dei rispettivi ingaggi base – 6,5 milioni di euro l’anno per Donnarumma, dai 4 ai 4,5 per Ibra – la partita con Raiola si gioca dunque sulla parte variabile, con i bonus e i premi per i traguardi, dalla qualificazione alla Champions al numero delle presenze. Per Bonaventura, altro assistito di Raiola il cui contratto è in scadenza, l’alternativa Atalanta è viva: da lì, d’altronde, era approdato al Milan, dopo essere stato vicinissimo all’Inter.

Sotto esame anche Gazidis

Sabato contro il Cagliari, nell’ultima giornata, la squadra esibirà la nuova maglia, sempre targata Emirates, con spazi anche per altri sponsor. Eppur si muove, il Milan: finalmente anche sul piano commerciale, che è poi l’ambito per il quale era stato preso Gazidis, la cui fama di moltiplicatore dei ricavi all’Arsenal non si è per il momento rinverdita al Milan. Il recentissimo rinnovo del contratto con Emirates è legato alla stessa filosofia che vale per i calciatori: sono fondamentali i bonus. In effetti la prossima stagione – che in caso di turni preliminari di Europa League, come ha sottolineato Pioli, rischia di causare un intasamento del calendario a settembre – sarà decisiva anche per il nutritissimo gruppo di dirigenti stranieri che Gazidis ha assunto per sviluppare il marketing. Il mercato calcistico rimane il metro di valutazione principale. L’obiettivo primario, più ancora degli acquisti, sarà trattenere i calciatori valorizzati dalla stagione, alcuni anche nel pre-Covid e altri prevalentemente dopo la ripartenza: resistere alle offerte per Hernandez, Bennacer, Kessié, Çalhanoglu, Romagnoli e naturalmente Donnarumma sarà un segnale per i tifosi. Il resto è noto. Il Milan cerca un terzino destro, perché Conti e Calabria non hanno convinto, un difensore centrale (nessuna smentita ufficiale su Milenkovic), un vice per Kessié, uno per Bennacer e uno per Ibra, se lo svedese firmerà il rinnovo. Una variabile della campagna acquisti sarà il sistema di gioco: il 4-2-3-1, che con Pioli diventa duttile e non sempre codificabile anche per le digressioni di Çalhanoglu, potrebbe essere integrato dal modulo con due punte. Avere più soluzioni tattiche a disposizione significa avere più imprevedibilità: per ritrovare la Champions, il Milan ne ha bisogno.