Milan-Liverpool: amichevole estiva ad Hong Kong, chi vincerà?

Oggi il Milan affronta il Liverpool in un’amichevole estiva a Hong Kong, alle 13:00 locali, le 13:30 italiane. Questa partita rappresenta una sfida significativa per entrambe le squadre.

Il Liverpool, dopo la recente tragedia che ha colpito la squadra con la morte di Diogo Jota e del suo fratello André Silva, si tuffa nuovamente nel calcio cercando di reagire al dolore. Dall’altra parte, il Milan, guidato da Allegri, è reduce da una sconfitta contro l’Arsenal, ma ha mostrato resilienza, riuscendo a conquistare la vittoria ai rigori in seguito all’incontro.

L’incontro di oggi offre ai rossoneri l’opportunità di affinare la forma fisica in vista dell’inizio della stagione ufficiale, previsto tra tre settimane con la partita di Coppa Italia contro il Bari. La prestazione di Leao e dei suoi compagni sarà monitorata attentamente dai tifosi sia in diretta che in streaming.