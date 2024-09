Milan-Lecce 3-0, tris in 5 minuti e rossoneri in testa alla classifica

Il Milan ha trionfato per 3-0 contro il Lecce nell’anticipo della sesta giornata di Serie A, ottenendo così la sua terza vittoria consecutiva e raggiungendo la vetta della classifica con 11 punti, insieme al Torino, che deve ancora giocare. La squadra rossonera ha dato il massimo, colpendo con tre gol in soli cinque minuti alla fine del primo tempo, sorprendendo il Lecce, che ora si trova a 5 punti nelle zone basse della classifica.

Il match è iniziato con un predominio del Milan, che ha controllato il gioco fin dai primi attimi. Il Lecce, guidato da Fonseca, ha avuto difficoltà a trovare spazi contro i rossoneri, provando a tirare da lontano senza però impensierire il portiere Falcone. Il primo gol è arrivato al 38′ grazie a una punizione battuta da Theo Hernandez; Morata ha segnalato la sua presenza sul secondo palo, realizzando di testa l’1-0. Solo tre minuti più tardi, il Milan ha raddoppiato: Leao ha servito un assist a Theo Hernandez, che con un potente destro ha segnato sotto la traversa, portando il punteggio sul 2-0 al 41′. Il Lecce, alle corde, ha subito un terzo gol poco prima dell’intervallo, quando Abraham ha colpito il palo, ma Pulisic ha capitalizzato l’azione successiva infilando il pallone in rete al 43′, chiudendo di fatto il primo tempo con un devastante 3-0.

Nella ripresa il Milan ha continuato a tenere il gioco sotto controllo, sfiorando un ulteriore gol al 71′ quando Abraham ha colpito la traversa. Il secondo tempo è diventato una sorta di allenamento per i rossoneri, che hanno gestito il vantaggio senza troppi affanni. Tuttavia, una nota negativa per la squadra è arrivata dall’espulsione di Bartesaghi, il giovane talento di 19 anni, che ha lasciato il campo per un fallo su Banda prima del fischio finale.

Questo risultato testimonia il buon momento del Milan, che ora guarda con ottimismo alle prossime sfide, mentre il Lecce dovrà riflettere sulle difficoltà riscontrate e lottare per risalire la classifica.