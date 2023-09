Milan-Lazio, Pioli: "Juve favorita per scudetto"

“Sono quattro squadre in lotta per lo scudetto con la Juventus favorita, perché non giocare le coppe ti dà qualche punto in più”. Stefano Pioli, allenatore del Milan, alla vigilia del match con la Lazio piazza la Juventus in pole position nella corsa scudetto, davanti a Inter, Milan e Napoli. L’assenza di impegni infrasettimanali, dice il tecnico rossonero, può fare la differenza in campionato. Intanto, il Milan vuole proseguire la corsa dopo aver agganciato l’Inter in vetta alla classifica.

“Si può dire che stiamo bene. Vogliamo trovare continuità per fare bene in campionato e in Champions. Domani è la partita più importante. Abbiamo sempre vissuto con grande equilibrio: il derby non era la fine del nostro percorso, ma un nuovo inizio da cui ripartire. Ora non siamo perfetti, non siamo impeccabili, ma possiamo mettere in campo domani la nostra miglior prestazione”, dice Pioli.

“La Lazio gioca insieme da anni con un ottimo allenatore e ha delle linee di gioco riconoscibili, con grande velocità e grande qualità. Al di là del loro momento – e stanno bene – sono una squadra forte”.

“Non conta la vetta ora, ma la voglia di fare bene e di interpretare bene le partite. Non esistono partite facili e nemmeno partite impossibili. Sono contento di ciò che la squadra ha fatto in questi due giorni”, afferma ancora.