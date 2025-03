Milan-Lazio 1-2, Chukwueze non basta ai rossoneri: la cronaca del match

Il Milan di Conceiçao subisce un’altra sconfitta, stavolta contro la Lazio, perdendo 2-1 a San Siro in una partita intensa. Dopo la sconfitta con il Bologna, i rossoneri rimangono in nove posti, superati anche dalla Roma, mentre la Lazio si assesta a quota 50 punti, tornando quarta in classifica. La partita si svolge con i rossoneri che iniziano con nove undicesimi rispetto alla sfida precedente, con Gabbia e Pulisic in campo. La Lazio parte aggressiva, ma le prime occasioni vengono sprecate. Al 28′, Zaccagni segna per gli ospiti, portando la Lazio in vantaggio.

Nella ripresa, il Milan cerca di reagire, ma Pulisic e Joao Felix non riescono a concretizzare le occasioni. Allo stesso tempo, la Lazio continua a rendersi pericolosa. Le cose si complicano per il Milan al 67′ con l’espulsione di Pavlovic per un fallo su Isaksen, riducendo i rossoneri in dieci uomini. Nonostante la situazione difficile, il Milan trova il gol dell’1-1 all’84’ con Chukwueze, che segna di testa su cross di Leao.

Quando sembra che la partita possa finire in pareggio, un fallo di Maignan su Isaksen porta a un calcio di rigore per la Lazio al 98′. Pedro trasforma il rigore, regalando la vittoria alla Lazio. Questa sconfitta segna la terza consecutiva per il Milan e aumenta le pressioni su Conceiçao, che si trova nella difficile posizione di dover risollevare una squadra in crisi.