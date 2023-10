Milan: KO Chukwueze, niente Juventus

Brutto colpo in casa Milan: si è fermato infatti per infortunio Samuel Chukwueze e non ci sarà domenica in campionato contro la Juventus.

Il calciatore nigeriano ha già fatto rientro a Milanello dopo essersi infortunato durante il ritiro della sua Nazionale. Nello specifico, Chukwueze ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro. Un infortunio non di poco conto che lo dovrebbe tenere fuori dal campo nelle prossime settimane.

Ecco il comunicato ufficiale del Milan sulle condizioni del nigeriano: