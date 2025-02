Milan-Inter 1-1: Reijnders apre e De Vrij pareggia in extremis

Il derby di Milano termina in parità 1-1. Il Milan, avanti con Reijnders, lotta per mantenere il vantaggio ma subisce il gol del pareggio nel recupero. L’Inter, nonostante tre gol annullati e tre pali colpiti, riesce a trovare il pari al fotofinish grazie a De Vrij. I rossoneri rimangono ottavi, portandosi a 35 punti, mentre i nerazzurri confermano la seconda posizione a 51 punti.

Nel primo tempo, l’Inter inizia con alcune azioni pericolose, con Barella e Lautaro protagonisti, ma i gol vengono annullati per fuorigioco. Il Milan, dopo qualche difficoltà, si fa vedere al 38’ con una conclusione di Reijnders, ben parata da Sommer. Negli ultimi secondi del primo tempo, il Milan trova il vantaggio: Theo Hernandez lancia Leao, che serve Reijnders, il quale segna a porta vuota.

Nella ripresa, il Milan inizia con un cambio, ma è l’Inter a rendersi subito pericolosa con Lautaro, il cui tiro viene parato da Maignan. I rossoneri provano a colpire in contropiede, mentre l’Inter cambia tre giocatori al 63’. Un altro gol annullato ai nerazzurri per un fallo di Lautaro su Maignan mantiene il punteggio sullo 0-1. Nel finale, l’Inter intensifica la pressione e colpisce il palo prima con Bisseck e poi con Thuram. Nonostante gli sforzi, il pareggio sembra lontano, ma De Vrij riesce a segnare al 93′ su assist di Zalewski. Inzaghi esulta per il punto conquistato, mentre Conceicao resta deluso. La stracittadina si chiude in equilibrio.