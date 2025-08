Milan: inizia presto la nuova stagione, l’allenatore sorride

Il Milan ha avviato la sua preparazione per la nuova stagione con un significativo anticipo rispetto alle principali rivali. Questa scelta strategica è evidente durante la tournée in Asia e Australia, dove si stanno già delineando le richieste dell’allenatore.

La squadra rossonera ha iniziato a allenarsi il 7 luglio, mentre Juventus e Inter hanno concluso la loro stagione il 15 luglio, a seguito dell’eliminazione negli ottavi del Mondiale per Club. Il Napoli ha ripreso le attività il 17 luglio. Massimiliano Allegri ha sottolineato l’importanza di una partenza sprint, necessaria per garantire risultati positivi e consolidare la fiducia in un progetto nuovo.

Il Milan, dunque, sta anticipando le rivali, allenandosi intensamente per un mese e mezzo prima dell’esordio ufficiale, fissato per il 17 agosto nella partita di Coppa Italia contro il Bari a San Siro. In confronto, il Napoli era sceso in campo per la prima volta lo scorso anno il 10 agosto, affrontando il Modena in una sfida decisa ai rigori. Intanto, Antonio Conte aveva iniziato il suo lavoro con la nuova squadra il 12 luglio a Dimaro.

Questa preparazione anticipata punta a garantire un elevato livello di forma fisica e compattezza alla squadra rossonera, elementi fondamentali per affrontare una stagione competitiva.