Milan in movimento: colpi di mercato e occhi su Hojlund

Il mercato calcistico del Milan ha finalmente preso slancio dopo un lungo periodo di attesa. La recente conclusione delle trattative riguardanti Jashari ha aperto la strada a nuove operazioni, tra cui l’acquisto del terzino Zachary Athekame.

Il Milan sta attualmente cercando di raggiungere un’intesa con lo Young Boys, anche se non è stata presentata una proposta formale. Un intermediario sta lavorando per colmare il divario economico, con il club intenzionato a chiudere l’accordo attorno ai 10 milioni di euro, includendo bonus. Athekame ha già disputato una partita da titolare con la sua attuale squadra contro il Basilea, dimostrando di essere attualmente disponibile.

Parallelamente, il Milan sta esplorando la possibilità di rinforzare il proprio attacco. Infatti, si stanno facendo passi concreti per il possibile ingaggio di Rasmus Hojlund, ex giocatore dell’Atalanta, sfruttando la situazione al Manchester United, che ha recentemente acquisito Benjamin Sesko per oltre 80 milioni di euro. Questo acquisto potrebbe portare all’uscita di uno dei centravanti attuali della squadra.

I dirigenti rossoneri potrebbero proporre un prestito con diritto di riscatto per Hojlund, e sebbene i Red Devils avessero inizialmente rifiutato, ci sono segnali di apertura alla negoziazione. La motivazione del giovane attaccante potrebbe giocare un ruolo cruciale, poiché il giocatore desidera trovare più spazio dopo una stagione deludente a Manchester. Sebbene non siano stati ancora discussi i dettagli personali, le trattative pare stiano accelerando e i prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per il colpo di mercato.