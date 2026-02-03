Milan in forma: vittoria convincente contro il Bologna

Il Milan continua a inseguire l’Inter capolista con una prestazione convincente. Nella partita contro il Bologna, disputata al Dall’Ara, i rossoneri hanno dominato, chiudendo l’incontro con un netto 3-0.

Il match si sblocca al ventesimo minuto, quando Loftus-Cheek segna il primo gol, finalizzando un’azione avviata da Rabiot. Poco prima della fine del primo tempo, al quarantesimo, Nkunku raddoppia trasformando un rigore con grande freddezza. Nella ripresa, Rabiot si mette nuovamente in evidenza, siglando il terzo gol e chiudendo definitivamente i conti.

Per il Bologna, invece, è una serata difficile, con questa che rappresenta la terza sconfitta consecutiva in Serie A, e la situazione in classifica per la zona Europa inizia a farsi preoccupante. Il Milan, dal canto suo, mantiene un buon ritmo e resta in scia all’Inter, confermando il suo momento di forma e continuando a collezionare risultati positivi con una prestazione solida e determinata.