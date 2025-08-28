Milan in crisi: il futuro di Alex Jimenez in bilico

Alex Jimenez è pronto a lasciare il Milan. Il giovane esterno spagnolo, che non è stato convocato per la partita contro il Lecce a causa di motivi disciplinari, è diretto verso l’Inghilterra.

La situazione in casa Milan è particolarmente tesa. Oltre alle continue attività di mercato, si aggiunge l’infortunio di Jashari, il quale potrebbe rivelarsi serio. A questo si unisce il caso di Jimenez, che ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e la dirigenza. La decisione di Massimiliano Allegri di escluderlo dalla lista dei convocati ha sollevato interrogativi. Cosa è successo realmente e quali saranno le conseguenze per il giovane talento spagnolo?