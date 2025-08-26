Milan in crisi, Allegri cerca soluzioni per la difesa

L’attenzione del Milan si concentra sulla difesa in vista della prossima partita. Allegri, noto per il suo approccio orientato alla solidità difensiva, ha insistito sulla necessità di migliorare il reparto dopo aver subito due gol dalla Cremonese. Ha ribadito che i campionati si vincono in difesa e ha richiesto maggiore attenzione da parte dei giocatori.

Tra i cambiamenti possibili, Koni De Winter potrebbe sostituire Gabbia al centro della difesa, portando una maggiore qualità nelle letture di gioco. Il tecnico sa che, per voltare pagina dopo un inizio di campionato deludente, è fondamentale alzare il livello di competitività in ogni posizione. Nella linea difensiva, gli esterni e i centrocampisti dovranno essere pronti a supportare i movimenti richiesti.

In attacco, le opzioni sono limitate a Gimenez, Pulisic e Chukwueze. Leao, che ha saltato l’allenamento a causa di un problema muscolare, è in fase di recupero ma la sua partecipazione alla prossima gara verrà decisa solo all’ultimo momento. Le sue accelerazioni sono cruciali per il gioco del Milan, ma la prudenza sarà fondamentale: se non è al top, potrebbe saltare il match.

In vista del confronto con il Lecce, il Milan dovrà continuare a lavorare sui propri schemi difensivi e trovare la giusta intensità in campo, mentre il recupero di Leao rimane una variabile da monitorare attentamente.